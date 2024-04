Βαρέθηκαν να σκοράρουν από τα 7.25 και πήραν απόφαση να το κάνουν από το κέντρο οι Στεφ Κάρι και Λούκα Ντόντσιτς, πριν το παιχνίδι των Γουόριορς απέναντι στους Μάβερικς.

Στεφ Κάρι και Λούκα Ντόντσιτς δεν ήταν αντίπαλοι μόνο για 48 λεπτά στο παρκέ, με τους Γουόριορς να επικρατούν τελικά των Μάτζικ σε ένα εκπληκτικό παιχνίδι.

Οι δύο σταρ των ομάδων είχαν τη δική τους άτυπη κόντρα, την οποία και έλυσαν κατά τη διάρκεια του shootaround, πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Κάρι και Ντόντσιτς στάθηκαν στο κέντρο του γηπέδου και έβαλαν... στοίχημα για το ποιος θα ευστοχήσει σε περισσότερα σουτ από εκείνο το σημείο.

Το ακόμα πιο αστείο της υπόθεσης είναι πως ο Κάρι πέτυχε πρώτος ένα δικό του σουτ, αλλά ο Ντόντσιτς διαμαρτυρήθηκε πως είχε πατήσει τη γραμμή. Οι δυο τους είδαν το ριπλέι από κάποιο βίντεο και αποφάσισαν πως ο Σλοβένος είχε όντως δίκιο, με τον Κάρι να απογοητεύεται.

Ο σταρ των Μάβερικς σκόραρε δύο φορές, όπως φαίνεται και στο βίντεο και μάλλον βγήκε νικητής στη «μονομαχία».

Steph & Luka had a halfcourt shooting contest before the game 😆 pic.twitter.com/mmHSlEUvsB