Μπογκντάνοβιτς και Σνάιντερ έσβησαν τη φωτιά για τη «λογομαχία» τους (vid)

Οι Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς και Κουίν Σνάιντερ είχαν ένα «επεισόδιο» στον πάγκο των Ατλάντα Χοκς ωστόσο αμφότεροι φρόντισαν να βάλουν πρόωρο τέλος.

Λίγο πριν από το τέλος του αγώνα στο Σικάγο μεταξύ των Μπουλς και των Χοκς, ένα «επεισόδιο» έλαβε χώρα στον πάγκο της Ατλάντα. Συγκεκριμένα οι Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς και Κούιν Σνάιντερ είχαν έντονη λογομαχία και χρειάστηκε η επέμβαση των υπολοίπων παικτών των Χοκς για να... πέσουν οι τόνοι.

Βέβαια το επεισόδιο έλαβε τέλος λίγο αργότερα. Τόσο όταν οι δύο άνδρες αγκαλιάστηκαν αφήνοντας τα πάντα πίσω τους, όσο και από τα όσα είπαν μετά την λήξη της αναμέτρησης όπου οι Χοκς έφτασαν μια ανάσα από την κατάκτηση της 10ης θέσης και της παρουσίας τους στο play in tournament: «Είναι κάτι το οποίο γίνεται κάθε λεπτό. Συνέχεια λογομαχούμε. Και αυτό είναι κάτι πολύ φυσιολογικό να συμβαίνει» είπε ο Μπογκντάνοβιτς και συνέχισε: «Ο Κουίν (σ.σ. Σνάιντερ) είναι ο... δικός μου. Με πιέζει και με σπρώχνει στα όριά μου όλη τη χρονιά. Είχαμε και άλλους τέτοιους τσακωμούς και μικρούς καβγάδες. Είναι φυσιολογικό να συμβαίνει αυτό.»

Από τη πλευρά του ο Κουίν Σνάιντερ εκθείασε τον Σέρβο γκαρντ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο Μπόγκι ήταν υπέροχος στο ματς ενώ αυτός και εγώ βρισκόμαστε σε εξαιρετική θέση. Καλύτερα από εξαιρετική θέση. Υπέροχη θα έλεγα! Μου αρέσει το πώς έπαιζε. Αμύνεται καλά και είμαι πολύ περήφανος αυτόν».

Δείτε τα όσα δήλωσε ο Κουίν Σνάιντερ...

"Bogi was terrific. And he and I are in a great place. Better than good. Great." pic.twitter.com/FsIckDZLA7