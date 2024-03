Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα θα πληρώσει πρόστιμο καθώς πέταξε τη μπάλα στις κερκίδες μετά το τέλος του ματς κόντρα στους Νικς.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς μπόρεσαν χθες να πάρουν μία πολύ μεγάλη νίκη στην παράταση με αντίπαλο τους Νιου Γιορκ Νικς, επικρατώντας με 130-126. Ήταν μάλιστα ένα παιχνίδι όπου ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα πραγματοποίησε την καλύτερή του βραδιά στο NBA με 40 πόντους και 20 ριμπάουντ.

Παρά όμως αυτή την μεγαλειώδη εμφάνιση, πρώτος σκόρερ δεν βγήκε ο Γάλλος αλλά ο Τζέιλεν Μπράνσον που στο τέλος του ματς μετρούσε 61 πόντους! Στο τέλος του παιχνιδιού, ο Γουεμπανιάμα γράπωσε τη μπάλα και αντί να τη δώσει στον αντίπαλό του, την πέταξε στην κερκίδα όπου βρίσκονταν φίλαθλοι της ομάδας του.

Αυτή η πράξη όμως δεν έμεινε ατιμώρητη από το NBA, το οποίο του επέβαλλε πρόστιμο ύψους 25.000 δολαρίων, κάτι παραπάνω από 23,148 ευρώ!

🚨 The NBA has fined Victor Wembanyama $25,000 for throwing the ball into the stands following the Spurs OT win over the Knicks on Friday night. https://t.co/OgvhbuCmrW