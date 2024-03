Μεγάλα ματς κάνει ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα το τελευταίο διάστημα.

Μπορεί οι Σπερς να έχουν χάσει εδώ και καιρό το τρένο του play in της Δύσης, αλλά ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα δεν σταματά τα... όργια και τις φοβερές εμφανίσεις.

Ο Γάλλος ψηλός κατάφερε να μπει σε μια ξεχωριστή λίστα που υπάρχουν μόνο οι Χακίμ Ολάζουον και Άντονι Ντέιβις. Τις τελευταίες 7 εβδομάδες έχει ματς με τουλάχιστον 40 πόντους και 20 ριμπάουντ, παιχνίδι με τουλάχιστον 5 πόντους, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 5 μπλοκ και 5 κλεψίματα, αλλά και ματς με 10 μπλοκ.

Έτσι έγινε ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ από τότε που μετράνε τα μπλοκ επίσημα το 1973 με τέτοιου είδους ματς. Ένα ξεχωριστό ταλέντο, ένα θαύμα της φύσης που δεν σταματά να μας εκπλήσει.

