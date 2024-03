Ο Ντρέιμοντ Γκριν αποβλήθηκε στο ματς των Γουόριορς με τους Μάτζικ, με την αντίδραση του Στέφ Κάρι να είναι όλα τα... λεφτά.

Ο Στεφ Κάρι συνεχίζει να κουβαλά τους Γουόριορς μόνος του, προσπαθώντας να τους οδηγήσει στο play-in, αφού οι Ρόκετς έρχονται με φόρα και τους απειλούν. Ο ηγέτης των πολεμιστών οδήγησε την ομάδα του στη νίκη σε ένα ματς όμως που πάλι ο Ντρέιμοντ Γκριν έκανε τα δικά του και αποβλήθηκε μόλις στο 4ο λεπτό, κάνοντας δύσκολα τα πράγματα για το σύνολο του Κερ.

Η αντίδραση του Κάρι μετά την απόβολη του Γκριν είναι όλα τα... λεφτά και δείχνει την απόγνωση του σταρ του Γκόλντεν Στέιτ σε άλλη μια περίεργη συμπεριφορά του συμπαίκτη του φέτος. Απογοήτευση, απόγνωση για τον συμπαίκτη του που δεν μαθαίνει από τα λάθη του παρελθόντος.

Stephen Curry was visibly frustrated & shook his head after Draymond Green’s ejection just THREE MINUTES into the game.



Warriors desperately need to win games in order to stay in front of the red hot Houston Rockets for the playoffs-in.



TROUBLE IN GOLDEN STATE! 😳 pic.twitter.com/HQ8RLKvM4s