Ο Κάιρι Ίρβινγκ και οι Μάβερικς είναι πανέτοιμοι για το ραμαζάνι.

Προσέχουν για να έχουν οι Μάβερικς. Το Ντάλας θα παίρνει μαζί του προσωπικό σεφ στα ταξίδια του για να ετοιμάζει vegan γεύματα για τον Κάιρι Ίρβινγκ, αφού τώρα είναι η περιόδος για το ραμαζάνι (10 Μάρτη μέχρι 9 Απρίλη).

Το Ντάλας έχει ένα ματς με τους Τζαζ στη Γιούτα στις 26/3, ενώ με τους Κινγκς παίζουν 27 και 30 Μάρτη. Στη συνέχεια έρχονται ματς σε Χιούστον και Γκόλντεν Στέιτ την 1η και την 3η του Απρίλη.

Ο Ίρβινγκ με απίθανο buzzer beater χάρισε τη νίκη στους Μάβερικς κόντρα στους Νάγκετς!

Dallas has been flying in a personal chef so Kyrie has vegan meals ready to eat during Ramadan when the sun goes down, per @bdameris



Shoutout to the Mavs 🙌 pic.twitter.com/4mVKMnVN9v