Λούκα Ντόντσιτς και απίθανες ασίστ θα μπορούσε να είναι ο τίτλος του «διπλού» των Μάβερικς στο Σαν Αντόνιο επί των Σπερς, με τον Σλοβένο να χαρίζει απίθανα highlights.

Ο Λούκα Ντόντσιτς έβγαλε άλλη μια φορά το... μαγικό του ραβδάκι για μερικές στιγμές μαγείας. Οι Μάβερικς επικράτησαν των Σαν Αντόνιο Σπερς με τον Ντόντσιτς να είναι μεν άστοχος αλλά με triple double, ωστόσο οι ασίστ του έκαναν τη διαφορά.

Η μία πιο μαγική από την άλλη, για να μην μπορεί να διαλέξει κανείς την καλύτερη. Μέσα σε ένα παιχνίδι ο Ντόντσιτς έκανε alley oop πάσα ολόκληρου γηπέδου και άλλη μία πίσω από το κεφάλι του για ελεύθερο τρίποντο.

Η πρώτη είχε αποδέκτη τον Ντέρικ Τζόουνς Τζούνιορ και ήταν αυτή που ξεσήκωσε τους πάντες. Ο Σλοβένος είδε πάσα αιφνιδιασμού εκεί που δεν την κατάλαβε κανείς και πέταξε την μπάλα από τη μία πλευρά του γηπέδου στην άλλη. Ο Ντέρικ Τζόουνς Τζ. κάρφωσε όπως άρμοζε σε μία τέτοια πάσα για να μην πάει χαμένη.

Ο Ντόντσιτς και οι μαγείες του όμως δε σταματούν εκεί. Την ώρα που όλη η άμυνα των Σπερς κλείνει πάνω του για να του αποτρέψει την προσπάθεια προς το καλάθι, αυτός με μάτια στην πλάτη πετάει την μπάλα πάνω από το κεφάλι του. Εκεί βρίσκεται ο Ντάντε Έξουμ για να την υποδεχτεί και να σκοράρει για τρεις, δίνοντας ουσία στις εμπνεύσεις του Σλοβένου σούπερ σταρ.

LUKA DONCIC WITH THE UNBELIEVABLE LOB TO DERRICK JONES JR. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/ehcuRpukTe

Luka Doncic with the INSANE over-the-head pass to Dante Exum for his 10th assist in the first half 👀pic.twitter.com/m0pbSaKVcm