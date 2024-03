Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα παίξει κόντρα στους Φοίνιξ Σανς απόψε.

Όπως μεταφέρει ο έγκριτος δημοσιογράφος του NBA, Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα αγωνιστεί στην αποψινή αναμέτρηση των Μιλγουόκι Μπακς κόντρα στους Φοίνιξ Σανς του Ντέβιν Μπούκερ και του Κέβιν Ντουράντ.

Με αυτή την εξέλιξη, τα «ελάφια» χάνουν έναν από τους βασικούς τους πρωταγωνιστές και το βάρος πλέον πέφτει στις... πλάτες του Ντέιμιαν Λίλαρντ ο οποίες καλείται να ηγηθεί στην δύσκολη προσπάθεια των Μπακς κόντρα σε μία αρκετά επικίνδυνη ομάδα. Τη φετινή σεζόν ο «Greek Freak» έχει κατά μέσο όρο από 30,8 πόντους με 11,2 ριμπάουντ και 6,4 ασίστ σε 35 λεπτά εντός παρκέ.

Milwaukee Bucks star Giannis Antetokounmpo is out vs. the Phoenix Suns today, sources tell ESPN.