Ο Μάρκους Μόρις φαίνεται πως βρίσκεται αρκετά κοντά σε συμφωνία με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο... Πάτρικ Μπέβερλι που παίζει Μιλγουόκι Μπακς και έχει περάσει στο παρελθόν από τον Ολυμπιακό, ο Μάρκους Μόρις είναι κοντά στο να υπογράψει με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Ο 34χρονος φόργουορντ που βρίσκεται ελεύθερος από το τέλος του Φεβρουαρίου όταν και είχε καταλήξει στους Σπερς έπειτα από Trade με τους Σίξερς, σε 37 αγώνες μετρούσε κατά μέσο όρο από 6,7 πόντους ενώ παράλληλα μάζευε 2,9 ριμπάουντ.

Marcus Morris Sr. Is planning to sign with the Cleveland Cavs - Per Sources pic.twitter.com/5NtNBnD0lY