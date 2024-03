Τόμας: «Δεν φτιάχνεται η σχέση μου με τον Τζόρνταν εκτός εάν...» (vid)

O Αϊζάια Τόμας μίλησε για την σχέση του με τον Μάικλ Τζόρνταν και σίγουρα όσα είπε θα συζητηθούν

Μάικλ Τζόρνταν και Αϊζάια Τόμας είχαν (και συνεχίζουν να έχουν) ένα από τα μεγαλύτερα rivalries στην ιστορία του ΝΒΑ, με κάτι που έχουμε ασχοληθεί στο παρελθόν με ειδικά θέματα και στο Gazzetta.

Ο ένας στους Μπουλς και ο άλλος στους Πίστονς μας χάρισαν επικές μάχες. O Tόμας απέκλεισε τον Μάικλ από τα playoffs το 1988, το 1989 και το 1990 (στις 2 τελευταίες πήρε και τον τίτλο,), με τον Τζόρνταν να παίρνει εκδίκηση το 1991 στους τελικούς Ανατολής και στη συνέχεια να φτάνει στον πρώτο τίτλο της καριέρας του.

Ο θρύλός των Πίστονς φιλοξενήθηκε στο podcast του Ντρέιμοντ Γκριν και τόνισε πως δεν πρόκειται να φτιάξει ποτέ η σχέση του με τον Air. «Φίλε δεν φτιάχνεται η σχέση μου με τον Τζόρνταν. Όχι, μέχρι να απολογηθεί στην τηλεόραση. Καμία συζήτηση. Επίσης ποτέ δεν ήξερα πως ο Τζόρνταν αισθανόταν έτσι πριν το «Last Dance. Όλα αυτά τα χρόνια που... στέκεται πίσω από ένα δέντρο και πετάς πέτρες», ανέφερε.

Draymond asked Isiah Thomas if his relationship with Michael Jordan is salvageable. Thomas: "Dude, No... Until he apologizes on international television. No conversation." (Via @TheVolumeSports ) pic.twitter.com/Zhgnj1BFKD

ISIAH THOMAS on MICHAEL JORDAN: "I never knew this dude felt the way he felt until THE LAST DANCE."



DRAYMOND: "Wow! Really?"



THOMAS: "All these years you've been standing behind a tree throwing stones."pic.twitter.com/U32ORXvqUp https://t.co/NF6r5T09pK