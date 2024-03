Ρίβερς: «Οι Κλίπερς πρέπει να αποσύρουν τις φανέλες των Πολ, Γκρίφιν και Τζόρνταν»

Ο Ντοκ Ρίβερς είναι ξεκάθαρος για την προσφορά των Κρις Πολ, Μπλέικ Γκρίφιν και ΝτεΆντρε Τζόρνταν στους Κλίπερς.

Οι Κλίπερς των Κρις Πολ, Μπλέικ Γκρίφιν και ΝτεΆντρε Τζόρνταν ήταν αρκετές σεζόν ανάμεσα στα φαβορί για τον τίτλο, αλλά ποτέ δεν μπόρεσαν να φτάσουν στη Γη Της Επαγγελίας. Μάλιστα εκείνη την εποχή στον πάγκο τους, ήταν ο νυν προπονητής των Μπακς, Ντοκ Ρίβερς. Ο Ντοκ μίλησε για τους τρεις πρώην παίκτες του και τόνισε πως η ομάδα του Λος Άντζελες θα πρέπει να αποσύρει τις φανέλες τους.

«Θέλω να αποσυρθεί μια φανέλα. Δεν υπήρχε κάποια φανέλα για να αποσυρθεί. Νομίζω όμως ότι θα υπάρξουν φανέλες. Του Μπλέικ (Γκρίφιν). Νομίζω ότι ο DJ 100% (ΝτιΆντρε Τζόρνταν) πρέπει να είναι. Και νομίζω και ο Κρις Πολ. Τώρα, λοιπόν, αρχίζουν να δημιουργούν ιστορία και αυτό είναι σημαντικό για τα franchise και αυτό θέλαμε να κάνουμε», ήταν τα λόγια του.

Doc Rivers believes that Chris Paul, Blake Griffin, & DeAndre Jordan should all have their jerseys retired by the Los Angeles Clippers:



“I wanted to retire a jersey. There was no jersey to retire... I think there will be jerseys coming forward. Blake. I think DJ 100% should be.… pic.twitter.com/kUBjGrPuoI