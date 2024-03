Ο Άντονι Ντέιβις έκανε ένα από τα κορυφαία του ματς στο ΝΒΑ σε μια επίδοση που δεν έχει ξαναγίνει.

Ο Άντονι Ντέιβις κυριάρχησε και στις δύο ρακέτες, με τους Λέικερς να επικρατούν τελικά των Τίμπεργουλβς με 120-109. Ο Unibrow έδειξε για άλλη μια φορά πως είναι εκ των κορυφαίων ψηλών στο ΝΒΑ και όταν είναι στη... μέρα του δεν έχει αντίπαλο.

Ο Ντέιβις είχε 27 πόντους, 25 ριμπάουντ, 7 κλεψίματα, 5 ασίστ, 3 μπλοκ, 9/17 σουτ και έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία με 25+ σε πόντους και ριμπάουντ, 5+ σε ασίστ και κλεψίματα, αλλά και 3+ σε μπλοκ.

Οι λιμνάνθρωποι ανεβαίνουν τον τελευταίο καιρό και σίγουρα δεν θα είναι εύκολη λεία για κανέναν στο play-in και αν μπουν στα playoffs.

The first 25/25/5/5/3 game in NBA history. pic.twitter.com/zWzE9j78s1