Αντετοκούνμπο για Μπέβερλι: «Είναι μ@λ@κ@ς αλλά είναι ο δικός μας μ@λ@κ@ς» (vid)

Ο Πάτρικ Μπέβερλι άκουσε αποθεωτικά σχόλια τόσο από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, όσο και από τον Ντέμιαν Λίλαρντ μετά τη νίκη των Μπακς επί των Κλίπερς στο Λος Άντζελες.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν είχε κανένα πρόβλημα να πει τη δική του αλήθεια για τον Πάτρικ Μπέβερλι. Οι Μπακς επικράτησαν των Κλίπερς στο Λος Άντζελες, εκμεταλλευόμενοι και τις απουσίες τους, με τον Αντετοκούνμπο και τον Λίλαρντ να σκοράρουν 34 και 35 αντίστοιχα. Ωστόσο στις δηλώσεις του ο Greek Freak αποθέωσε τον Μπέβερλι.

«Ο Πατ είναι από τους παίκτες που-συγνώμη για τη λέξη που θα πω-είναι μ@λ@κ@ς! Όταν όμως παίζει στην ομάδα σου λες "αυτός είναι ο δικός μου μ@λ@κ@ς!". Και τον αγαπώ για αυτό. Λατρεύουμε να παίζουμε μαζί του. Είναι ηγέτης, ξέρει πώς να παίζει το παιχνίδι, είναι νικητής...

Έχω παίξει τόσες φορές απέναντί του και ποτέ δεν μου άρεσε. Ερχόταν και ήξερε να σου πατήσει τα κουμπιά. Όταν όμως είναι στην ομάδα σου, κάνει το παιχνίδι πιο εύκολο. Θα κάνει αυτή την έξτρα προσπάθεια, θα βουτήξει για μια μπάλα, θα πάρει ένα ριμπάουντ, θα δώσει μια πάσα. Λατρεύω να παίζω μαζί του» αναφέρει σχετικά ο Αντετοκούνμπο.

Ο Μπέβερλι ήρθε μεσούσης της σεζόν στην προσπάθεια των Μπακς να αλλάξουν πράγματα στην περιφέρειά τους. Και η αλήθεια είναι πως προσφέρει αυτό ακριβώς για το οποίο ήρθε, δηλαδή τη σκληράδα και την πίεση πάνω στην μπάλα που δεν υπήρχε στο Μιλγουόκι πριν τον ερχομό του.

Οπότε παρά του μόλις 5 πόντους του στο ματς με τους Κλίπερς, σε αυτά τα 15 λεπτά που αγωνίστηκε, μπορεί να χαρακτηριστεί πολύ σημαντικός. Ο 35χρονος μέτρησε μαζί και 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και μάλιστα αποθεώθηκε όχι μόνο από τον Αντετοκούνμπο αλλά και από τον Ντέμιαν Λίλαρντ.

«Ως αντίπαλος, τον μισείς όταν παίζεις εναντίον του, αλλά στην ομάδα σου, πιθανότατα θα ήθελες να έχεις κάποιον τέτοιο. Πρέπει να έχεις πίστη και σκληράδα. Αυτό το φέρνει στην ομάδα μας και δεν το είχαμε πριν έρθει» σχολίασε σχετικά ο Λίλαρντ.

Τα λόγια του άλλωστε μετράνε ακόμα πιο πολύ, αφού στο παρελθόν όχι απλώς δεν είχε τις καλύτερες σχέσεις με τον Μπέβερλι ως αντίπαλος αλλά η κόντρα τους έγινε αρκετές φορές... viral.

