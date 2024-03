Τα νέα ήταν ευχάριστα για τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, αφού η ακτινογραφία του Στεφ Κάρι δεν έδειξε ζημιά.

Ο Στεφ Κάρι μπορεί να μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του. Ο γκαρντ των Γουόριορς υπέστη διάστρεμμα στην ήττα από τους Σικάγο Μπουλς και αποχώρησε από το ματς.

Υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι οποίες ήταν καθαρές. Κάτι που σημαίνει ότι ο Κάρι βρίσκεται ήδη στο δρόμο της επιστροφής, με τα επόμενα 24ώρα να ξεκαθαρίζουν την επιστροφή του.

Όλα θα εξαρτηθούν από την ανταπόκριση που θα δείξει το δεξί του πόδι στις θεραπείες, στις οποίες θα υποβληθεί.

ESPN Sources: Golden State Warriors star Steph Curry’s MRI on his right ankle returned clean on Friday and a clearer timeline on his return will come with how ankle responds over next several days. pic.twitter.com/McW6uAqNyt