Γιανγκ: «Θέλω να πάρω τίτλο, αν συμβεί στην Ατλάντα τότε θέλω να είμαι εδώ» (vid)

O Tρέι Γιανγκ τοποθετήθηκε για το μέλλον του στους Χοκς

Εδώ και καιρό το όνομα του Τρέι Γιανγκ εμπλέκεται σε σενάρια ανταλλαγής και αποχώρησης από την Ατλάντα. Ο σταρ των Χοκς μίλησε στην δημοσιογράφο Τέιλορ Ρουκς και στάθηκε στις φήμες, δείχνοντας την αγάπη του για την Ατλάντα.

«Θέλω να πάρω τίτλο, αν συμβεί στην Ατλάντα τότε θέλω να είμαι εδώ», ήταν τα λόγια του Γιανγκ. Φέτος ο Ice Trae μετρά 26.4 πόντους, 10.8 ασίστ και 2.7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, παλεύοντας να οδηγήσει τους Χοκς στα playoffs.

Ο Γιανγκ βρίσκεται στην Ατλάντα από τη σεζόν 2018-19 και το 2021 έφτασε μέχρι τελικούς Ανατολής, εκεί όπου αποκλείστηκε από τους Μπακς.

I wanna win... if that's in Atlanta, that's where I wanna be."

@TheTraeYoung

responds to hearing his name in trade rumors