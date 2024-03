Ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά πρόσθεσε ένα ακόμα εντυπωσιακό ματς τη φετινή σεζόν και οι Σαν Αντόνιο Σπερς έκαναν την έκπληξη απέναντι στους Ιντιάνα Πέισερς κερδίζοντας με 117-105.

Μπορεί να ακουστεί υπερβολή, μπορεί και ιεροσυλία. Όμως οι αριθμοί του Βίκτορ Γουεμπανιαμά αποτύπωσαν μια αναπόφευκτη κουβέντα.

Ο rookie των Σαν Αντόνιο Σπερς ήταν ασταμάτητος απέναντι στους Ιντιάνα Πέισερς καθώς στα 31 λεπτά που χρησιμοποιήθηκε είχε 31 πόντους με 8/13 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 6/7 βολές, 12 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 6 τάπες, 1 κλέψιμο και 3 λάθη. Με αυτές τις επιδόσεις έγινε μόλις ο 3ος rookie στην ιστορία του ΝΒΑ ο οποίος είχε σ' ένα ματς 30+ πόντους, 10+ ριμπάουντ, 5+ ασίστ και 5+ τάπες.

Μαντέψτε ποιοι ήταν οι άλλοι δύο που το είχαν καταφέρει! Οι επί σειρά ετών «κολώνες» των Σαν Αντόνιο Σπερς και θρύλοι του ΝΒΑ. Ο Ντέιβιντ Ρόμπινσον και ο Τιμ Ντάνκαν! Φυσικά οποιαδήποτε σύγκριση είναι... τυχαία ωστόσο το γεγονός αυτό από μόνο του αποτελεί αντικείμενο συζήτησης.

