Στον Ντοκ Ρίβερς δεν άρεσε μια τεχνική ποινή που δέχθηκε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δέχθηκε μια τεχνική ποινή ενώ ήταν στον πάγκο στην αναμέτρηση των Μπακς με τους Χόρνετς. Ο Ντοκ Ρίβερς φάνηκε να μην το απολαμβάνει και πολύ αυτό και σίγουρα η αντίδραση του έκλεψε την παράσταση. Την επόμενη φορά ο Θανάσης θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός. Δεύτερο σερί ματς που δέχεται τεχνική ποινή.

Δείτε τι έγινε στο ματς.

Doc Rivers' reaction after Thanasis Antetokounmpo got a technical foul from the bench 😂pic.twitter.com/7Ssyz74uRV