Πάτι Μιλς και Ατλάντα Χοκς έλυσαν τη συνεργασία τους, με τον 35χρονο Αυστραλό γκαρντ να κυκλοφορεί πλέον ελεύθερος στην αγορά.

Η θητεία του Πάτι Μιλς στους Ατλάντα Χοκς δε θα συνεχιστεί. Τα «γεράκια» αποφάσισαν να αφήσουν ελεύθερο τον Αυστραλό βετεράνο γκαρντ, όπως αναφέρει στο σχετικό ρεπορτάζ ο Σαμς Σαράνια.

Ο Μιλς άλλωστε δεν είχε μπει στο rotation των Χοκς τη φετινή σεζόν και δεν ήταν ούτε ο ίδιος ικανοποιημένος με τον ρόλο του. Σε 19 παιχνίδια μόλις πάτησε παρκέ με 10.6 λεπτά μέσο όρο και 2.7 πόντους, 1.1 ριμπάουντ, 0.7 ασίστ.

Φυσικά ο Μιλς κουβαλάει τεράστια εμπειρία από τη 15ετή θητεία του στο NBA, με τις φανέλες των Μπλέιζερς, των Σπερς και των Νετς και αναμένεται πλέον να φανεί αν θα βρει συμβόλαιο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όντας πλέον στα 35 του.

