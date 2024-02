Ο Λίλαρντ ζει μοναχικά στο Μιλγουόκι: «Σοβαρά, δεν έχω ζωή...»

Ο Ντέμιαν Λίλαρντ προσπαθεί να προσαρμοστεί στη ζωή του Μιλγουόκι. Και ακόμα δεν τα έχει καταφέρει. «Παρηγοριά» αποτελούν οι αγώνες πυγμαχίας.

Ο Ντέμιαν Λίλαρντ διανύει την πρώτη σεζόν του στο Μιλγουόκι. Με τη φανέλα των Μπακς. Μετά από μία ολόκληρη ζωή στο Πόρτλαντ (11 χρόνια), ο Λίλαρντ επιχειρεί να ζήσει τη δεύτερη...ζωή του στο Γουισκόνσιν.

Και μέχρι στιγμής, η μάχη τον βγάζει... ηττημένο. «Πάω στην προπόνηση, πάω στο σπίτι, βλέπω πυγμαχία, παίζω videogames», είπε ο Λίλαρντ στο Sports Illustrated.

Damian Lillard admits that life in Milwaukee is 'lonely' and he doesn't 'have much of a life.'



“Go to practice, go home, watch boxing, play video games. Man, I type in [boxing website] FightHype on YouTube 100 times and be praying for something new to be on there. Seriously, I… pic.twitter.com/A5pEGVHtMm