Ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι θα βρίσκεται πλέον στο ρόστερ των Χόρνετς.

Δεν άργησε πολύ να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι. Ο Σέρβος που πριν από λίγο καιρό από τους Θάντερ, θα συνεχίσει να παίζει μπάσκετ στους Χόρνετς όπως ανέφερε ο έγκυρος Έιντριαν Βοϊναρόφσκι.

Ήταν το 17ο pick στο draft του 2020, ενώ φέτος αγωνίστηκε σε 10 ματς με την φανέλα της Οκλαχόμα. Φέτος είχε μόλις 1.2 πόντους και 1 ριμπάουντ ανά ματς στα 6 λεπτά που έμενε στο παρκέ.

Ο Ποκουσέφσκι δεν μπόρεσε να βρει ρόλο στους Θάντερ των πολλών ταλαντούχων παικτών (Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, Ντορτ, Γουίλιαμς, Χόλμγκρεν), ειδικά φέτος που η Οκλάχόμα έχει βάλει πλώρη για την κορυφή της Δύσης στη regular season.

Πάντως και στους Χόρνετς θα έχει ανταγωνισμό. Στη θέση «4» o Mάιλς Μπρίτζες και ο Ντάβις Μπέρτανς, ενώ πριν από λίγο καιρό έχει φτάσει στη Σάρλοτ ο Γκραντ Γουίλιαμς, έχοντας βοηθήσει πολύ την ομάδα.

