Το ΝΒΑ τιμώρησε τον Στιούαρτ των Πίστονς με ποινή 3 αγωνιστικών, αφού γρονθοκόπησε τον Γιούμπανκς των Σανς.

Ο Στιούαρτ των Πίστονς είχε γρονθοκοπήσει τον Γιούμπανκς των Σανς πριν το ματς των δύο ομάδων. Αυτή η ενέργεια φυσικά δεν γινόταν να μείνει ατιμώρητη.

Το ΝΒΑ τιμώρησε τον ψηλό του Ντιτρόιτ με ποινή 3 αγωνιστικών, κάτι που σημαίνει πως θα απουσιάσει από τις τρεις επόμενες αναμετρήσεις των Πίστονς.

Tον Νοέμβρη του 2021 πάλι ο Στιούαρτ είχε ξεφύγει, αφού τότε είχε πέσει ξύλο στο Πίστονς-Λέικερς, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα την αποβολή του ΛεΜπρόν αλλά και του Στιούαρτ.

The Lakers and Pistons had to be separated multiple times after this play between LeBron and Isaiah Stewart. pic.twitter.com/im0o7fXeoI