Σε σύγκριση με το περασμένο All Star Game του NBA, υπήρξε άνοδος στην τηλεθέαση κατά 20%.

Το φετινό All Star Game του NBA που διοργανώθηκε στην Ιντιάνα τα ξημερώματα της 19ης Φεβρουαρίου, έχει ήδη περάσει στην ιστορία ως ένα από τα πιο παραγωγικά από πλευράς επίθεσης και ταυτόχρονα ως ένα από αυτά τα οποία προκάλεσαν την περισσότερη γκρίνια.

Ο λόγος δεν είναι άλλος από το γεγονός ότι οι άμυνες πήγαν... περίπατο και οι μεγάλοι αστέρες του NBA αρκέστηκαν στις επιθετικές προσπάθειες με αποτέλεσμα η αναμέτρηση να ολοκληρωθεί με σκορ 211-186, δηλαδή με συνολικά 397 πόντους!

Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε το ίδιο το NBA, υπήρξε άνοδος ύψους 20% σε σύγκριση με πέρυσι, το οποίο μεταφράζεται σε 11,6 εκατομμύρια ξεχωριστούς τηλεθεατές. Βέβαια, αξίζει να αναφερθεί ότι το All Star του 2023 ήταν αυτό με τη χαμηλότερη τηλεθέαση στην ιστορία του θεσμού, με το φετινό να βρίσκεται στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας.

11.6 million unique viewers watched the 2024 NBA All-Star Game on Sunday across TNT, TBS, truTV and B/R Sports on Max, up 20% vs. last year. The game averaged 5.5 million viewers, up 14% vs. last year. pic.twitter.com/AM6i5uq9aZ