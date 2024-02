Όρεξη για... αστεία είχε ο Λεμπρόν Τζέιμς στον πάγκο της Δύσης όταν τον ρώτησαν οι συμπαίκτες του με ποιους έπαιξε μαζί στο πρώτο του All Star Game!

Αισίως ο Λεμπρόν έφτασε τα 20 All Star Games στην καριέρα, αφήνοντας στην 2η θέση της λίστας τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ ο οποίος είχε μετρήσει 19 συμμετοχές.

Κατά τη διάρκεια του φετινού All Star Game στην Ιντιανάπολις, οι συμπαίκτες του στη Δύση τον ρωτούσαν για την πρώτη φορά που πήρε μέρος στην ετήσια γιορτή του μπάσκετ.

Εκείνος είχε όρεξη για να αστειευτεί όταν του ζητήθηκε να θυμηθεί τους συμπαίκτες που είχε τότε: «Ήμουν εγώ, ο Γουίλτ Τσάμπερλεϊν, ο Μπομπ Κούζι, ο Ντόκτορ Τζέι (σ.σ. Τζούλιους Έρβινγκ). Ναι αυτό ήταν το πρώτο μου All Star Game. Νομίζω το 1968...» προκαλώντας τα γέλια των Ντόντσιτς και Γιόκιτς.

Βέβαια μετά προσπάθησε να ανακαλέσει τα ονόματα εκείνων που είχαν βρεθεί στο All Star Game το 2005, στην παρθενική του εμφάνιση στο Ντένβερ.

"Me. Wilt Chamberlain. Bob Cousy. Dr. J."



LeBron jokes about his teammates in his 1st NBA All-Star Game 🤣#NBAAllStar Game on TNT pic.twitter.com/VgPTKPzvLu