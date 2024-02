Η Δύση θα έχει στο ρόστερ της τους Κάρι, ΛεΜπρόν και Ντουράντ στην πρώτη τους συνύπαρξη ever.

Είχαν συνηθίσει να κοντράρονται στους τελικούς του ΝΒΑ το 2017 και το 2018. Ο Στεφ Κάρι με τον Κέβιν Ντουράντ ήταν στους Γουόριορς, ενώ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ηταν ο ηγέτης των Καβαλίερς. Στην μάχη τους, οι πολεμιστές πήραν και τα δύο δαχτυλίδια εκείνη τη διετία.

Οι τρεις τους δεν μπόρεσαν ποτέ να βρεθούν στην ιδιά ομάδα ούτε σε All Star Game. Μέχρι φέτος. Αφού οι Κάρι, ΛεΜπρόν και Ντουράντ θα είναι στην ομάδα της Δύσης και έτσι για πρώτη φορά στα χρονικά θα συνεργαστούν στο παρκέ για να οδηγήσουν την ομάδα τους στη νίκη κόντρα στην Ανατολή που αρχηγός είναι ο Γιάννης.

Δείτε το video

Steph, Bron, and KD will be on same All-Star team tonight for first time EVER 🤯



(via @NBA) pic.twitter.com/NB5Z8WWVq8