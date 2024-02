Όπως όλα δείχνουν, ο Ντανίλο Γκαλινάρι θα πάει στους Μιλγουόκι Μπακς.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Άντριαν Βοϊναρόφκσι, ο Ντανίλο Γκαλινάρι, ήρθε σε συμφωνία με τους Μιλγοούκι Μπακς.

Μάλιστα, στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι η συνεργασία ανάμεσα στα «ελάφια» και τον έμπειρο παίκτη, αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και το τέλος της φετινής σεζόν.

Ο 35χρονος Ιταλός φόργουορντ την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο έπαιξε στους Γουίζαρντς και στους Πίστονς, έχοντας στους τελευταίους κατά μέσο όρο 8,7 πόντους με 2,3 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 15 λεπτά εντός παρκέ.

ESPN story on Danilo Gallinari agreeing to a deal with Bucks for rest of season https://t.co/yqOHVpWE0r