Πολύ σημαντική κίνηση για τους Λέικερς που θα κάνουν δικό τους τον Σπένσερ Ντίνγουιντι.

Πολύ έξυπνη κίνηση για την περιφέρεια των Λέικερς. Οι λιμνάνθρωποι περιμένουν τον Σπένσερ Ντίνγουιντι να μείνει ελεύθερος από τους Ράπτορς για να τον κάνουν δικό τους. Τον είχαν πάρει από τους Νετς μέσω ανταλλαγής.

Στο παρελθόν ο έμπειρος γκαρντ έχει παίξει σε Πίστονς, Νετς, Γουίζαρντς και Μάβερικς, ενώ φέτος 12.6 πόντους, 6 ασίστ και 3.3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο με τη φανέλα των Νετς.

Κορυφαία του σεζόν στο ΝΒΑ το 2019-20, τότε που έπαιζε στους Νετς και είχε 20.8 πόντους και 6.8 ασίστ κατά μέσο όρο. Στους Λέικερς αναμένεται να δώσει λύσεις τόσο στη θέση του point guard όσο και εκείνη του shooting guard.

