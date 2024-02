Σχολιαστής τηλεόρασης: «Οι Μπακς πέταξαν λευκή πετσέτα, βάζουν τον Θανάση στο παρκέ» (vid)

Στα μέσα της τελευταίας περιόδου του αγώνα των Μπακς με τους Τίμπεργουλβς, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ετοιμαζόταν να περάσει στο παρκέ και αυτό προκάλεσε την αντίδραση ενός εκ των σχολιαστών του αγώνα.

Ενώ η αναμέτρηση ανάμεσα στους Μιλγουόκι Μπακς και τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, η οποία έληξε τελικά 129-105 υπέρ των φιλοξενούμενων, έφτανε στα μισά του τέταρτου δωδεκαλέπτου, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ετοιμαζόταν να περάσει στο παρκέ.

Την ώρα που ο Έλληνας φόργουορντ έπαιρνε θέση ώστε να μπει ως αλλαγή, ένας από τους σχολιαστές της τηλεόρασης έκανε ένα αρκετά προκλητικό και άκομψο σχόλιο για τη συγκεκριμένη κίνηση δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι με αυτή την κίνηση, φαίνεται πως τα «ελάφια» πετούν λευκή πετσέτα.

“The white flag is being waved.”



“Why do you say that, Jim Pete?”



“Because Thanasis is getting ready to come into the game.” 👀😅pic.twitter.com/mAGSHM13Cl