Μετά την συμφωνία ανάμεσα στους Μπακς και τους Κινγκς, τα διακιώματα του Δημήτρη Αγραβάνη ανήκουν πλέον στα «ελάφια».

Όπως ήταν γνωστό, οι Μιλγουόκι Μπακς έκαναν Trade τον Ρόμπιν Λόπεζ και τον έστειλαν στους Σακραμέντο Κινγκς μαζί με λεφτά.

Αυτό όμως που έκανε γνωστό μέσα από την επίσημη ανακοίνωσή της η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι ότι με αυτή την κίνηση, τα «ελάφια» απέκτησαν τα διακιώματα του Δημήτρη Αγραβάνη!

Ο 29χρονος φόργουορντ πριν λίγες εβδομάδες έγινε μέλος της AEK Betsson ενώ η πρώτη ομάδα η οποία τα κατείχε στο NBA, ήταν οι Ατλάντα Χοκς που τον έκαναν draft το 2015.

