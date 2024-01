Η ανακοίνωση των πωλήσεων για τις φανέλες του ΝΒΑ, στο πρώτο μισό της σεζόν, φέρνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην 5η θέση. Στην κορυφή ο Στεφ Κάρι.

Οι πωλήσεις για τις φανέλες των παικτών του ΝΒΑ, για το πρώτο μισό της σεζόν, είχε αρκετές εκπλήξεις! Σύμφωνα με όσα αντικείμενα πουλάει το NBAstore.com την πλέον δημοφιλή φανέλα έχει ο Στεφ Κάρι!

Με τον Τζέισον Τέιτουμ να ακολουθεί, τον ΛεΜπρόν Τζέιμς στην 3η θέση, ενώ την πρώτη πεντάδα ολοκληρώνουν ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Στην πρώτη 15άδα βρίσκεται και ο συμπαίκτης του Giannis, ο Ντέμιαν Λίλαρντ, ενώ ο Ταϊρίς Μάξεϊ έχει δημοφιλέστερη φανέλα από τον συμπαίκτη και MVP, Τζοέλ Εμπίντ.

The NBA's top-selling jerseys list... based on https://t.co/I0ypSvyq5i sales from the first half of the 2023-24 season! pic.twitter.com/nLcKSqpxjk