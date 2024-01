Λεμπρόν για Τζόρνταν: «Είναι ο Μαύρος Ιησούς, νόμιζα ότι δεν αληθινός και ότι ζούσε μόνο στην τηλεόραση» (vid)

Ο Λεμπρόν Τζέιμς υποκλίθηκε στον Μάικλ Τζόρνταν και θυμήθηκε την πρώτη φορά που αντίκρισε από κοντά τον «Air».

Το μεγάλο δίλημμα που κυριαρχεί στο παγκόσμιο μπάσκετ έχει να κάνει με τον GOAT: Τζόρνταν ή Λεμπρόν; Λεμπρόν ή Τζόρνταν;

Το σίγουρο είναι ότι ο ίδιος ο Λεμπρόν Τζέιμς έβγαλε το καπέλο στον Μάικλ Τζόρνταν όταν μίλησε στο «Uninterrupted» και θυμήθηκε την πρώτη φορά που τον συνάντησε:

«Όταν συνάντησαν τον Μάικλ Τζόρνταν για πρώτη φορά, στην κυριολεξία δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ήταν εκείνος. Για εμένα ήταν ο Ιησούς Χρηστός, ο Μαύρος Ιησούς. Κανείς δεν μπορούσε να μου πει κάτι το διαφορετικό» ανέφερε αρχικά ο Λεμπρόν και συνέχισε:

«Μόλις τον είδα να βρίσκεται δίπλα από τον πάγκο, είπα «Ω, Θεέ μου. Νόμιζα ότι δεν ήταν αληθινός. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Δεν πίστευα ότι ήταν αληθινός, παρά μόνο ότι υπήρχε μέσα στην τηλεόραση. Και αυτό που σκέφτηκα ήταν: 'Αν με πάρει ο Θεός σήμερα, θα έχω ζήσει την τέλεια ζωή'. Το ορκίζομαι...»

“I didn’t think Michael Jordan was real.” 🤣@KingJames reflected on meeting MJ for the first time on WRTS: After Party — catch the full episode on our YouTube. pic.twitter.com/y2SwtsGWEn