Ο Ντρέιμοντ Γκριν θα επιστρέψει στη δράση στο ματς των Γουόριορς με τους Γκρίζλις τα ξημερώματα της Τρίτης.

Η μεγάλη στιγμή έφτασε για τον... ατίθασο Ντρέιμοντ Γκριν. Ο κορυφαίος αμυντικός των Γουόριορς μετράει πλέον ώρες για την επιστροφή του στα παρκέ του NBA μετά την τιμωρία που του είχε επιβληθεί από τη διοργανώτρια αρχή εξαιτίας των επεισοδίων μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, στα οποία είχε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η επιστροφή του Ντρέιμοντ θα γίνει στην αναμέτρηση των πολεμιστών με τους Γκρίζλις τα ξημερώματα της Τρίτης και μένει να δούμε αν ο Γκριν άλλαξε μυαλά και θα παρουσιαστεί βελτιωμένος σε θέματα συμπεριφοράς στο παρκέ.

Ο ίδιος είχε αποκαλύψει πως σκέφτηκε πολύ σοβαρά να αποσυρθεί από την ενεργό δράση καθώς ένιωθε ότι όλα όσα συμβαίνουν ήταν πολύ βαριά αλλά ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ κατάφερε να του αλλάξει γνώμη.

