Το All Star Game της Ιντιανάπολις απέχει λιγότερο από ένα μήνα και οι φανέλες που θα φορέσουν οι δύο ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους στο διαδίκτυο.

Το φετινό All Star Game θα επαναφέρει το format της Ανατολής και της Δύσης (ξημερώματα 19 Φεβρουαρίου), με τη δεύτερη ανακοίνωση της ψηφοφορίας να έχει ως κορυφαίο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να ακολουθεί.

Μία από τις αγαπημένες... διαρροές, πριν φτάσουμε στο τριήμερο του All Star είναι οι φανέλες που θα φορέσουν οι φετινές ομάδες. Οι φετινές έχουν σκούρο μπλε και μία απόχρωση του κόκκινου (λογικά για τη Δύση), με το λογότυπο του All Star στο μπροστά μέρος, μαζί φυσικά με το logo του NBA μέσα σε ένα αστέρι.

Η... μαεστρία της φανέλας είναι το ράψιμο, χαμηλά, πάνω από την ετικέτα, που αναφέρει ότι είναι το 73ο ματς των αστέρων.

Δείτε πως θα είναι οι φανέλες:

What do y’all think about the 2024 NBA All-Star uniforms? 🤔 https://t.co/iXlCowz6ru pic.twitter.com/3pWiX4qcMn