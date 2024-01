Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έκλεψε την παράσταση με το που πέρασε στο ματς των Μπακς με τους Σέλτικς.

Το κοινό των Μπακς αποθέωσε τον Θανάση Αντετοκούνμπο μόλις πέρασε στο παρκέ στο ματς με τους Σέλτικς. Μάλιστα ο Elevator στην πρώτη του φάση πήγε να κλέψει τη μπάλα, αλλά δεν τα κατάφερε. Οι διαιτητές τον χρέωσαν τεχνική ποινή για flopping. Tελείωσε το ματς με 6 πόντους, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 μπλοκ σε μια βραδιά που δεν ξεχάσει από κάθε άποψη.

Δείτε τι έγινε στην είσοδο του στο παρκέ.

Thanasis checked in to standing ovation and got flopping technical seconds later 😬 pic.twitter.com/ShoaPfcKma