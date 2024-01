Λάνθιμος και Έμα Στόουν στο ΝΒΑ: Στα courtseats του Λέικερς-Σανς (vid)

Γιώργος Λάνθιμος και Έμα Στόουν είδαν από την καλύτερη θέση το ματς των Λέικερς με τους Σανς.

Οι Σανς καθάρισαν τους Λέικερς στο LA με πρωταγωνιστές τους Μπούκερ και Μπιλ. Το ματς είχε και εκλεκτές παρουσίες. Πρόσφατα βραβευμένους. Στα courtseats καθόντουσαν ο Γιώργος Λάνθιμος μαζί με την Έμα Στόουν μετά την σπουδαία επιτυχία τους στις Χρυσές Σφαίρες.

H ταινία Poor Things του Λάνθιμου πήρε το βραβείο Καλύτερης Κωμωδίας ή μιούζικαλ, ενώ η Στόουν, κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα για τον Α' Γυναικείο ρόλο της Μπέλλα Μπάξτερ στο «Poor Things».

Μάλιστα η ηθοποιός πήγε στο γήπεδο με καπέλο Σανς και το έδειξε με περηφάνια στην κάμερα!

Every @Suns fan's in La La Land after the W, including Emma Stone! 🤩#NBACelebRow pic.twitter.com/2F73lq8mEw