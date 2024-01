Οι Σέλτικς μετέτρεψαν σε εγγυημένο το συμβόλαιο του Σβι Μιχάιλιουκ αλλά αυτό δεν είναι σίγουρο πως θα τελειώσει τη σεζόν στη Βοστώνη.

Ο Σβι Μιχάιλιουκ έγινε στόχος για αρκετές ομάδες το καλοκαίρι, μεταξύ άλλων και του Παναθηναϊκού. Ωστόσο το μέλλον του είναι στο NBA, τουλάχιστον όσον αφορά τη φετινή σεζόν. Το συμβόλαιο του Ουκρανού έγινε εγγυημένο, μαζί με άλλα τρία των Κελτών.

Συγκεκριμένα ο Νταλάνο Μπάντον, ο Λουκ Κορνέ και ο Λαμάρ Στίβενς έχουν πλέον μαζί με τον Μιχάιλιουκ εγγυημένα συμβόλαια. Ωστόσο αυτό για τον Ουκρανό δε σημαίνει και ότι θα παραμείνει παίκτης των Σέλτικς ως το φινάλε της σεζόν.

All four Celtics who had contract guarantee deadlines of today saw their deals become fully guaranteed:



Dalano Banton -$2M

Luke Kornet - $2.4M

Svi Mykhailiuk - $2M

Lamar Stevens - $2M