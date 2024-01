Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς έκαναν buy out στο συμβόλαιο του Ρίκι Ρούμπιο, με τον Ισπανό γκαρντ - αν επιλέξει να αγωνιστεί ξανά - να το κάνει πιθανότατα στην Ευρώπη.

Οι συζητήσεις ανάμεσα στους Κλίβελαντ Καβαλίερς και τον Ρίκι Ρούμπιο, για την αποδέσμευσή του είχαν ξεκινήσει εδώ και καιρό. Οι Καβς προσπαθούσαν να κάνουν buy out στο συμβόλαιο του Ισπανού γκαρντ, προκειμένου να αδειάσουν χώρο στο ρόστερ τους.

Το καλοκαίρι, πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Ρούμπιο ανακοίνωσε την προσωρινή αποχώρησή του από τα παρκέ, λόγω προβλημάτων ψυχικής υγείας.

Οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές έφτασαν σε συμφωνία, με τον Ρούμπιο να μένει ελεύθερος. Σύμφωνα με τα Μέσα Ενημέρωσης στις ΗΠΑ, οι πιθανότητες για την επιστροφή του Ρούμπιο (αν αποφασίσει να παίξει ξανά φυσικά) στο ΝΒΑ μοιάζουν ελάχιστες και το πιθανότερο θα είναι να παίξει ξανά στην Ισπανία.

