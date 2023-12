Ο Κάιρι Ίρβινγκ μίλησε για το παρελθόν και έβαλε στην... εξίσωση την τωρινή του ομάδα, τους Μάβερικς.

To 2011 οι Καβαλίερς επέλεξαν τον Κάιρι Ίρβινγκ στο Νο.1 του draft. Ο Uncle Drew έμεινε στο Κλίβελαντ μέχρι και το 2017 με κορυφαία στιγμή του το πρωτάθλημα του 2016, τότε που έβαλε και το μεγάλο τρίποντο στο Game 7 κόντρα στους Γουόριορς, υπογράφοντας τον τίτλο για τους ιππότες.

Πάντως ο ίδιοος φαίνεται πως θα ήθελε να γίνει draft σε κάποια άλλη ομάδα όπως είπε στην δημοσιογράφο Ρέιτσελ Νίκολς. Ο Ίρβινγκ ευχήθηκε να γινόταν draft από τους Μάβερικς, δηλαδή την τωρινή ομάδα του για να έχει τη σωστή καθοδήγηση ως rookie.

Μην ξεχνάμε πως τότε στο Ντάλας ηγέτης ήταν ο σπουδαίος Ντιρκ Νοβίτσκι, ο κορυφαίος παίκτης στην ιστορία του συλλόγου και ένας από τους σπουδαίοτερους σκόρερ στην ιστορία της λίγκας.

Kyrie Irving says he wishes he was drafted by Dallas so that he would've received the mentoring he needed as a rookie.



