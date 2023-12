Ο Άντονι Ντέιβις έγραψε ιστορία με την κατάκτηση του NBA In-Season Tournament.

Ξέρει να συλλέγει τρόπαια από τότε που έπαιζε στο κολέγιο με τη φανέλα του Κεντάκι και συνεχίζει να το κάνει με μεγάλη επιτυχία ακόμα και τώρα στο ΝΒΑ. Πριν λίγα 24ώρα ο Άντονι Ντέιβις έβαλε στην τροπαιοθήκη του και το Ιn-Season Tournament μετά τα όργια που έκανε στον τελικό κόντρα στους Πέισερς με τη φανέλα των Λέικερς.

Και με αυτόν τον τρόπο έγραψε ιστορία, αφού πλέον κατέχει τα πάντα από ομαδικούς τίτλους στο μπάσκετ των ΗΠΑ. Δεν υπάρχει κούπα που να μην έχει πάρει. Ο Unibrow είναι ο μοναδικός παίκτης με πρωτάθλημα στο NCAA και το ΝΒΑ, κύπελλο στο ΝΒΑ, Παγκόσμιο Κύπελλο με τις ΗΠΑ, αλλά και χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες με της ΗΠΑ.

Δεν αστειεύεται και όλοι γνωρίζουν πως αν έμενε μακριά από τραυματισμούς η καριέρα του, θα ήταν ακόμα πιο σπουδαία. Όταν είναι υγιής ανήκει στους 3-4 κορυφαίους ψηλούς του ΝΒΑ.

Anthony Davis is the ONLY player to win an NCAA championship, an NBA championship, an NBA Cup, a FIBA World Cup and an Olympic gold medal! pic.twitter.com/catCiAtHce