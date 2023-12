To κλίμα ήταν δύσκολο στα αποδυτήρια των Μπακς μετά τον αποκλεισμό από τους Πέισερς.

Οι Πέισερς άντεξαν στη μάχη με τους Μπακς και τους απέκλεισαν, πηγαίνοντας στον τελικό του In-Season Tournament. Ο Χαλιμπέρτον τα... έβαλε με τον Αντετοκούνμπο και «έζησε» για να διεκδικήσει τον τρόπαιο, ενώ μετά το τέλος είχαμε δράματα στα αποδυτήρια των ελαφιών.

Ο Μπόμπι Πόρτις άσκησε κριτική σύμφωνα με τον Κρις Χέινς του Bleacher Report σε πολύ έντονο βαθμό στον Έιντριαν Γκρίφιν αλλά και στους συμπαίκτες του για την ήττα-αποκλεισμό από την Ιντιάνα, αναφέροντας πως πρέπει να καθοδηγεί καλύτερα από τον πάγκο στα τελευταία λεπτά.

Ο προπονητής των ελαφιών δέχθηκε την κριτική και παραδέχθηκε πως μπορούσε να κάνει καλύτερη δουλειά και να είναι πολύ πιο επιθετικός με το κοουτσάρισμα του. Οι Μπακς έχασαν την ευκαιρία για τον πρώτο τίτλο της σεζόν και ο Πόρτις δεν συγκράτησε τα νεύρα του, δείχνοντας πόσο τον πείραξε.

Bobby Portis 'passionately challeneged' coach Adrian Griffin and teammates following IST loss to the Pacers, per B/R's @ChrisBHaynes



Griffin welcomed the criticism and acknowledged he could do a better job being more aggressive with his play-calling pic.twitter.com/d3J1jgUxYj