Μπορεί να αποδοκιμάστηκε ο Καουάι Λέοναρντ, αλλά βρήκε έναν σύμμαχο στο πρόσωπο του Γκρεγκ Πόποβιτς που προσπάθησε να ηρεμήσει τους φίλους των Σπερς.

Ο Καουάι Λέοναρντ είναι... ανεπιθύμητος στους φίλους των Σπερς. Ο τρόπος που τους άφησε θέλοντας να φύγει για άλλες πολιτείες δεν μένει αξέχαστος και κάθε επιστροφή του φέρνει ένταση.

Μάλιστα ο Καουάι Λέοναρντ αποδοκιμάστηκε από τους φίλους των «σπιρουνιών» μέχρι να αναλάβει ο Γκρεγκ Πόποβιτς. Ο θρυλικός κόουτς των Σπερς προσπάθησε να ηρεμήσει το κοινό, παίρνοντας το μικρόφωνο για να σταματήσει τους φίλους της ομάδας του.

Τελικά ο Λέοναρντ δεν αποσυντονίστηκε και κατάφερε να οδηγήσει τους Κλίπερς στη νίκη.

Coach Pop grabs the mic mid-game to tell the crowd 'stop booing' at Kawhi 😳 pic.twitter.com/ckvZduDdut