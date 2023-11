Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς συνεχίζει... ακάθεκτος να γράφει ιστορία καθώς στο ματς με τους Γιούτα Τζαζ έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του NBA που φτάνει στους 39.000 πόντους.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς, στα πλαίσια του In-Season Tournament, υποδέχτηκαν τους Γιούτα Τζαζ και με πολύ επιβλητικό τρόπο κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 131-99, ενώ παράλληλα και μία θέση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας σημειώσει συνολικά 17 πόντους. Με αυτόν τον τρόπο, ο «Βασιλιάς» συνέχισε να γράφει νέα χρυσά κεφάλαια στην ιστορία του μπάσκετ και γενικότερα του παγκόσμιου αθλητισμού, αφού έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του NBA όπου έφτασε τους 39.000 πόντους.

Ο ίδιος κατά τη διάρκεια του αγώνα, είχε 3/5 τρίποντα, επίδοση που τον τοποθετεί πλέον στην 7η θέση της λίστας με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα σε αγώνες κανονικής διάρκειας, έχοντας πλέον 2.291, ξεπερνώντας τον Βινς Κάρτερ που έχει ένα λιγότερο.

With LeBron James becoming the first player in NBA history to reach 39,000 points, look back at his journey to becoming the NBA’s all-time leading scorer! 👑 pic.twitter.com/t3YTnJIccF