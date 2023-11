Ο παλαίμαχος παίκτης του ΝΒΑ, Τζο Σμιθ ανακάλυψε ότι η γυναίκα του έχει ανοίξει λογαριασμό στο OnlyFans, με την ίδια να καταγράφει σε βίντεο τις αντιδράσεις του άλλοτε μπασκετμπολίστα.

Ο Τζο Σμιθ το 1995 επιλέχθηκε από τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς ως η νούμερο ένα επιλογή στο NBA draft εκείνης της χρονιάς. Ο ίδιος, έπειτα από μία μακροχρόνια καριέρα στα παρκέ της Αμερικής και την απόσυρσή του από την ενεργό δράση το 2011, είδε το όνομά του να επιστρέφει στην επικαιρότητα αλλά όχι εξαιτίας κάποιου κατορθώματός του αλλά εξαιτίας της αντίδρασής του όταν και ανακάλυψε ότι η σύντροφός του διατηρεί λογαριασμό στην συνδρομητική πλατφόρμα OnlyFans.

Πιο συγκεκριμένα, σε ένα βίντεο όπου έχει τραβήξει η ίδια η σύντροφός του, φαίνεται ο 48χρονος πρώην αθλητής να λογομαχεί μαζί της ενώ είναι φανερά νευριασμένος. Η Κίσα Κάβις, η γυναίκα του Σμιθ και πρώην πρωταγωνίστρια σε ερωτικές ταινίες με το όνομα Γιασμίν Πεντάβις, κατέγραψε την στιγμή έντασης ανάμεσα στους δύο ενώ προς το τέλος του βίντεο φαίνεται να λέει ότι: «Είναι δικό μου σώμα και δική μου επιλογή».

Ο Τζο Σμιθ κατά την διάρκεια που αγωνιζόταν, είχε περάσει από αρκετές ομάδες του ΝΒΑ. Συνολικά είχε κατά μέσο όρο 10,9 πόντους σε κάθε αγώνα με μία ασίστ, 6,4 ριμπάουντ και 0,8 κοψίματα. Σε διάστημα 16 σεζόν φόρεσε μεταξύ άλλων την φανέλα των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριος, Φιλαδέλφεια 76ερς, Σικάγο Μπουλς, Ατλάντα Χοκς, Μιλγουόκι Μπακς και Ντιτρόιτ Πίστονς ενώ ολοκλήρωσε την καριέρα του ως παίκτης των Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο ίδιος έχει παραδεχτεί στο παρελθόν ότι έχει χάσει πολύ μεγάλο μέρος της περιουσίας του, με ένα αρκετά σεβαστό ποσό των εσόδων του από τους μισθούς στο ΝΒΑ να φεύγει σε φόρους.

Δείτε το βίντεο με την λογομαχία ανάμεσα στους δύο:

