Πόποβιτς: «Είμαι αναζωογονημένος με τον Γουεμπανιάμα; Ο Στιβ Κερ είναι μ@λ@κ@ς...»

Ο Γκρεγκ Πόποβιτς είχε όρεξη για... πλάκα, μετά το φιλικό προετοιμασίας των Σαν Αντόνιο Σπερς με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, χαρακτηρίζοντας τον Στιβ Κερ με την πιο γνωστή λέξη στην Ελλάδα.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς επικράτησαν των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, με τον Στιβ Κερ να κάνει λόγο πως η παρουσία του Βίκτορ Γουεμπανιάμα έχει αναζωογονήσει τον Γκρεγκ Πόποβιτς.

Ο Ποπ είχε διάθεση για αστεία, όταν ήρθε η σειρά του για δηλώσεις. «Από τι αναζωογονήθηκα; Ήμουν σε κάποιο ψυχιατρείο ή είχα κατάθλιψη και ήμουν κουλουριασμένος στο κρεβάτι μου ή κάτι τέτοιο; Ο Στιβ Κερ είναι μ@λ@κ@ς», είπε ο προπονητής των Σπερς.

Προτού... σκάσει ένα μεγάλο χαμόγελο και συμφωνήσει με όλα όσα είπε προηγούμενα ο Κερ! «Συμφωνώ», είπε ο πέντε φορές πρωταθλητής του ΝΒΑ και ζήτησε από τους ρεπόρτερ να μην το μεταφέρουν στον προπονητή των Γουόριορς και παλιό του παίκτη στους Σπερς, αλλά και μέλος του επιτελείου του αργότερα για αρκετά χρόνια.

Gregg Popovich reacts to Steve Kerr saying he's ‘rejuvenated’ with Victor Wembanyama 😅



"What was I being rejuvenated from? Was I in a mental institution or was I depressed and curled up in my bedroom or something? Steve's an a**hole."



(via @hoopshype)pic.twitter.com/yuXvCYvown