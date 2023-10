O Αντρέ Ιγκουοντάλα έβαλε τους τίτλους τέλους στην σπουδαία καριέρα του.

Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Έτσι και ο Αντρέ Ιγκουοντάλα, είπε το αντίο στο μπάσκετ,, αφήνοντας πίσω του μια εντυπωσιακή καριέρα. Ένας σπουδαίος παίκτης που βοήθησε τα μέγιστα στη δυναστεία των Γουόριορς και στα 4 πρωταθλήματα που πήραν από το 2015 μέχρι το 2022. Ο Iggy είχε αναδειχθεί MVP τελικών του 2015, κάνοντας και εξαιρετική δουλειά πάνω στον ΛεΜπρόν.

Έπαιξε για 19 σεζόν στο ΝΒΑ και αποτέλεσε έναν εξαιρετικό αμυντικό, έναν άνθρωπο για όλες τις δουλειές που στα καλά του χρόνια κάθε ομάδα θα ήθελε να έχει στις τάξεις της. Αγωνίστηκε σε Σίξερς, Νάγκετς, Γουίριορς και Χιτ, ενώ στο ξεκίνημα του στη Φιλαδέλφεια αποτέλεσε έναν εκ των εντυπωσιακότερων dunkers στον μαγικό πλανήτη.

Σίγουρα άφησε το αποτύπωμα του στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη και στον οργανισμό των Γουόριορς. Στην καριέρα του είχε 11.3 πόντους, 4.9 ριμπάουντ και 4.2 ασίστ κατά μέσο όρο.

Andre Iguodala is retiring from pro basketball to focus on his other career, per @dealbook.



Iguodala had nearly a 20 year career:



🔷 4x NBA Champion

🔷 Finals MVP (2015)

🔷 19 Years Career In NBA pic.twitter.com/IJgy7rkzFp