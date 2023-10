Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αναφέρθηκε στην πορεία της υγείας του γιου του μετά την τρομακτική περιπέτεια που πέρασε με την καρδιά του, αφιερώνοντας σε εκείνον την 21η χρονιά του στη λίγκα.

Τον περασμένιο Ιούλιο, ο 18χρονος γιος του ΛεΜπρόν Τζέιμς, Μπρόνι, υπέστη καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια προπόνησης με το Πανεπιστήμιο του USC, με το οποίο δεσμεύτηκε ότι θα αγωνιστεί τη σεζόν 2023/24.

Όπως, μάλιστα, ενημέρωσε επίσημα η οικογένεια Τζέιμς, έπειτα από εξετάσεις, διαπιστώθηκε πως ο Μπρόνι είχε εκ γενετής πρόβλημα που δεν επέτρεπε στα αιμοφόρα αγγεία που βρίσκονται κοντά στην καρδιά, να αναπτυχθούν.

Κατά τη διάρκεια της Media Day των Λος Άντζελες Λέικερς, ο ΛεΜπρόν ρωτήθηκε για την πορεία της υγείας του γιου του, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Ο Μπρόνι τα πάει εξαιρετικά καλά. Έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για να επιστρέψει στο παρκέ αυτή τη σεζόν με τους συμπαίκτες του στο USC. Όλα πήγαν καλά μετά την επιτυχή χειρουργική επέμβαση που έκανε. Αυτό το καλοκαίρι ήταν γεμάτο με ανάμεικτα συναισθήματα για την οικογένειά μας. Αλλά το καλύτερο πράγμα που έχουμε είναι ο ένας τον άλλον. Θα του αφιερώσω αυτή τη σεζόν. Υπάρχουν στιγμές που καταλαβαίνεις πως το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή είναι η οικογένεια. Ειδικά με όσα πέρασε αυτούς τους μήνες. Βρήκε τη δύναμη και επέστρεψε».

Lakers’ LeBron James: “I’m going to dedicate this season to Bronny because of the incident that happened this summer.” pic.twitter.com/iz77lT56Tn