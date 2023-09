Ιγκουοντάλα για Πουλ: «Του έλειπε η... ελευθερία στους Γουόριορς»

O Aντρέ Ιγκουοντάλα εξήγησε την κατάσταση του Τζόρνταν Πουλ στους Γουόριορς και την ελευθερία που δεν ένιωθε ότι είχε.

Μπορεί να βρίσκεται πλέον στους Γουίζαρντς, αλλά στους Γουόριορς πέρασε σεζόν που διεκδικούσε τον τίτλο, ενώ το 2022 πανηγύρισε και το πρωτάθλημα. Ελάχιστοι ξεχνάνε και το σοβαρό περιστατικό και τη γροθιά που είχε φάει από τον Ντρέιμοντ Γκριν. Ο Τζόρνταν Πουλ έδωσε λύσεις σε ορισμένα κρίσιμα ματς στο πρωτάθλημα του 2022, αλλά πλέον είναι πρωτεουσιάνος και παίζει στην Γουάσινγκτον. Ο πρώην συμπαίκτης του, Αντρέ Ιγκουοντάλα μίλησε στο Old Man and Three και στάθηκε στην... περιπέτεια του Πουλ στους πολεμιστές.

«Ο Τζόρνταν ήταν σαν να έλεγε "γιατί δεν μπορώ να βγω εκεί έξω και να είμαι ελεύθερος σαν εκείνους''. Δεν είχε τέσσερα πρωταθλήματα, αλλά κέρδισε ένα ματς για εμάς στους τελικούς. Επέστρεψε μετά και σαν να έλεγε, "Σας απέδειξα τι είμαι, δώστε μου ελευθερία. Και ήταν δεύτερος στο σκοράρισμα στην ομάδα», ανέφερε ο Iggy που πήρε στα χέρια του βραβείο του MVP των τελικών το 2015.

