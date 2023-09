Πρόεδρος Λέικερς: «Ο Ντέιβις ήταν ο κορυφαίος παίκτης του ΝΒΑ πέρυσι»

Ο Τζίνι Μπας αποθέωσε τον Άντονι Ντέιβις για την περσινή του σεζόν.

Οι Λέικερς δεν κατάφεραν να διεκδικήσουν την περσινή σεζόν τον τίτλο του πρωταθλητή, αφού σκουπίστηκαν στα play-offs από τους μετέπειτα τροπαιούχους, Ντένβερ Νάγκετς. Η πρόεδρος της ομάδας, Τζίνι Μπας στάθηκε στον Άντονι Ντέιβις και τον αποθέωσε, χαρακτηρίζοντας ως τον «κορυφαίο παίκτη». «Ήταν ο καλύτερος παίκτης του ΝΒΑ (όταν ήταν υγιής), ήταν τα λόγια της στο Athletic.

Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2022-23, ο Unibrow αγωνίστηκε σε 56 ματς στη regular season, μετρώντας 25.9 πόντους, 12.5 ριμπάουντ και 2.6 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ σούταρε με 56% εντός παιδιάς και 25.7% στα τρίποντα. Μάλλον ήταν λίγο υπερβολική η δήλωση της Μπας.

Στην καριέρα του έχει παίξει σε 8 All Star Game, ενώ κορυφαία του στιγμή ήταν η κατάκτηση του πρωταθλήματος, το 2020 με τους Λέικερς, τότε που έκανε πράματα και θάματα στη... φούσκα του Ορλάντο.

Jeanie Buss says AD was the best player last season



(via @TheAthletic) pic.twitter.com/c4Dp2KrE23