Στίβεν Έι Σμιθ: «Ο Κάζινς θα ήταν στο top-5 των ψηλών, η λίγκα τον εξαφάνισε λόγω χαρακτήρα»! (vid)

Ο ΝτεΜάρκους Κάζινς βρίσκεται εκτός ΝΒΑ και ο Στίβεν Έι Σμιθ εξήγησε πως ο 33χρονος σέντερ θα κυριαρχούσε στη λίγκα όμως μπήκε στο περιθώριο λόγω του χαρακτήρα του.

Ο ΝτεΜάρκους Κάζινς αγωνίστηκε για τελευταία φορά στο ΝΒΑ το 2022, όταν φόρεσε τη φανέλα των Ντένβερ Νάγκετς σε 31 αγώνες. Έκτοτε παραμένει εκτός λίγκας, παίζοντας στο Πουέρτο Ρίκο και αναζητώντας ακόμη τον τρόπο για να επιστρέψει στο κορυφαίο επίπεδο

Ο 33χρονος σέντερ ήταν ένας από τους κορυφαίους ψηλούς στο επιθετικό κομμάτι, μέχρι που τραυματίστηκε για πρώτη φορά, όταν ήταν στους Πέλικανς. Από εκείνη τη στιγμή, το 2018 και έπειτα, η καριέρα του έχει πάρει την κατιούσα.

«Ο ΝτεΜάρκους Κάζινς αυτή τη στιγμή θα ήταν στους κορυφαίους πέντε ψηλούς. Πού είναι η συγχώρεση; Βάζεις ανθρώπους στο πρωτάθλημα να τον εξαφανίζουν εξαιτίας της προσωπικότητας που είχε κάποτε» εξήγησε ο δημοσιογράφος Στίβεν Έι Σμιθ.

Ο Κάζινς έχει 19.6 πόντους, 10.2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1.3 κλεψίματα και 1.1 μπλοκ μ.ό. σε 654 αγώνες στο ΝΒΑ.

“DeMarcus Cousins right now would be a top 5 big man in basketball… Where's forgiveness at?... You got people in the league ostracizing him because of a personality he once had.”



– Stephen A. Smith 😳



Thoughts? 🤔



(via @PodcastPShow)pic.twitter.com/lyvDUKPiFj