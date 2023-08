Ίρβινγκ για Γουέστμπρουκ: «Μην προσποιούμαστε πως δεν έφερε επανάσταση στο μπάσκετ»

Ο Κάιρι Ίρβινγκ αποθέωσε τον Ράσελ Γουέστμπρουκ με ανάρτηση του, μιλώντας για την επίδραση του στο άθλημα.

Έχουν εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ τους και το έδειξαν για άλλη μια φορά. Τώρα ήρθε η σειρά του Κάιρι Ίρβινγκ να αποθεώσει τον Ράσελ Γουέστμπρουκ που δέχεται σκληρή κριτική σε ορισμένες περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια.

Ο Uncle Drew ανέβασε story στα social media μαζί με τον Russ και έγραψε: «Ας μην προσποιούμαστε πως αυτός ο τύπος εδώ δεν έφερε την επανάσταση στο παιχνίδι και ενέπνευσε όλους εμάς να κάνουμε με τον τρόπο του. Και τα γαμ... όλα».

Δύο σπουδαίοι point guards που έχουν καθορίσει την εποχή τους στο ΝΒΑ δίχως αμφιβολία.

Kyrie Irving showed his appreciation for Russell Westbrook on his Instagram story!



“Let’s not pretend this dude right here didn’t revolutionize the game & inspire all of us to do things your way & fu** ‘em all.”



Legend recognize legend! 💯 pic.twitter.com/dk6eYJSDmW