Με αφορμή την πρόταση της Αλ Χιλάλ για την απόκτηση του Μπαπέ από την Παρί, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έσπευσε να κάνει... κάλεσμα στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας.

Αν μη τι άλλο ο Γιάννης ξέρει να κλέβει την παράσταση. Όχι μόνο για τις ικανότητές του μέσα στο παρκέ, αλλά και για το χιούμορ του.

Απόδειξη; Η ανάρτησή του με αφορμή την πρόταση της Αλ Χιλάλ για την απόκτηση του Κιλιάν Μπαπέ!

Συγκεκριμένα ανέβασε μια φωτογραφία θεωρώντας ότι μοιάζει με τον Γάλλο σούπερ σταρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Αλ Χιλάλ μπορείς να με πάρεις. Μοιάζω στον Κιλιάν Μπαπέ»

Al Hilal you can take me. I look like Kylian Mbappe 😂😂👀 pic.twitter.com/VH0syez3VX